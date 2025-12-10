Путин в Индии
МВД может вмешаться в столичный рынок жилья из-за дела Долиной

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Российский союз риэлторов предложил ужесточить правила на вторичном рынке жилья после громкого дела Ларисы Долиной, чтобы бороться с мошенниками. Одна из ключевых инициатив — дать полиции право приостанавливать сделку, если в ней обнаруживаются признаки обмана.

Как сообщает «Коммерсантъ», предлагается изменить закон «О госрегистрации недвижимости». Также союз считает необходимым привлекать психологов МВД для оценки состояния пожилых или уязвимых продавцов, если есть подозрения, что на них давят.

Старший юрисконсульт Анастасия Захарова пояснила, что такие меры помогут снизить число спорных сделок и защитить граждан. Это особенно актуально для случаев, когда мошенники вынуждают людей продавать квартиру под давлением или обманом.

Ранее глава думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников на фоне распространения «схемы Долиной» предложил ввести обязательное нотариальное оформление для всех сделок с недвижимостью с участием граждан и закрепить видеофиксацию у нотариуса, чтобы исключить мошенничество.

