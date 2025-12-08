Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 декабря, 10:21

Депутат Госдумы Крашенинников предложил способ борьбы со «схемой Долиной»

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Обложка © ТАСС / Артем Геодакян

Глава думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников на фоне распространения так называемой «схемы Долиной» заявил о необходимости ввести обязательное нотариальное оформление для всех сделок с недвижимостью, где участвуют граждане. По его мнению, это повысит безопасность таких операций.

Кроме того, депутат предложил закрепить на законодательном уровне видеофиксацию процесса у нотариуса. Как сказал Крашенинников, специальные нормы о видеофиксации нужно установить в нотариальном законодательстве. Он напомнил, что подобная практика уже успешно работает в наследственном праве.

Новые меры призваны исключить мошенничество и обеспечить полную прозрачность при купле-продаже жилья.

Напомним, летом прошлого года мошенники обманули певицу Ларису Долину, вынудив её продать квартиру в Москве. Артистка подала иск в суд с требованием признать сделку недействительной и выиграла его. В результате покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег, что вызвало широкий общественный резонанс. После этого Долина согласилась выплатить стоимость квартиры (112 миллионов рублей) покупательнице в рассрочку — частями в течение трёх лет, подробно разъяснив свою точку зрения на этот конфликт. Тем не менее Лурье не верит артистке и требует вернуть ей жильё.

Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при покупке квартиры
Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при покупке квартиры

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
  • Новости
  • Лариса Долина
  • Павел Крашенников
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar