Депутат Госдумы Крашенинников предложил способ борьбы со «схемой Долиной»

Глава думского Комитета по госстроительству Павел Крашенинников на фоне распространения так называемой «схемы Долиной» заявил о необходимости ввести обязательное нотариальное оформление для всех сделок с недвижимостью, где участвуют граждане. По его мнению, это повысит безопасность таких операций.

Кроме того, депутат предложил закрепить на законодательном уровне видеофиксацию процесса у нотариуса. Как сказал Крашенинников, специальные нормы о видеофиксации нужно установить в нотариальном законодательстве. Он напомнил, что подобная практика уже успешно работает в наследственном праве.

Новые меры призваны исключить мошенничество и обеспечить полную прозрачность при купле-продаже жилья.

Напомним, летом прошлого года мошенники обманули певицу Ларису Долину, вынудив её продать квартиру в Москве. Артистка подала иск в суд с требованием признать сделку недействительной и выиграла его. В результате покупательница Полина Лурье осталась и без жилья, и без денег, что вызвало широкий общественный резонанс. После этого Долина согласилась выплатить стоимость квартиры (112 миллионов рублей) покупательнице в рассрочку — частями в течение трёх лет, подробно разъяснив свою точку зрения на этот конфликт. Тем не менее Лурье не верит артистке и требует вернуть ей жильё.