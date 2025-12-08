Лурье не сомневалась во вменяемости Долиной при покупке квартиры

Полина Лурье, купившая квартиру у известной певицы Ларисы Долиной, в судебном процессе выразила несогласие с доводами о невменяемости истицы. Адвокат Лурье Светлана Свириденко сообщила РИА «Новости», что покупатели не имели оснований сомневаться в здравомыслии артистки, поскольку она регулярно проходит психиатрическое освидетельствование в связи с профессиональной деятельностью преподавателя.

Свириденко подчеркнула, что решение суда не подтвердило утверждение Долиной о её невменяемости во время заключения сделки. Покупательница не увидела признаков искажения воли продавца и считала, что все условия сделки соответствуют закону и здравому смыслу.

Между тем, в марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной, прекратив право собственности Лурье на квартиру и вернув имущество певице. Впоследствии суды апелляционной и кассационной инстанций подтвердили законность этого решения.

Ранее сообщалось, что доверительница Полины Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Ларисы Долиной квартиры, а не денежных средств. Лурье ожидает рассмотрения жалобы в Верховном суде и рассчитывает, что сделку признают законной, после чего жильё будет возвращено ей. Она с недоверием относится к заявлениям Долиной о готовности вернуть деньги.