Регион
10 декабря, 09:07

Певица Татьяна Буланова высказалась против введения налогов на средства контрацепции

Обложка © ТАСС / Александр Щербак

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова высказалась против введения налогов на контрацептивы, подчеркнув важность свободы выбора и поддержки молодых семей. Свою позицию певица озвучила в беседе с Пятым каналом.

Буланова против налогов на контрацептивы. Видео © Пятый канал

«Я, наверное, с точки зрения государства вмешивалась бы только со стороны, чтобы помогать молодым семьям, чтобы стимулировать, чтобы появлялись дети, семьи, чтобы не было одиночек, чтобы не было чайлдфри», — сказала Буланова.

Артистка, сама мать двоих сыновей — 31-летнего Александра и 18-летнего Никиты, отметила, что всегда хотела много детей, а сейчас с нетерпением ждёт внуков. При этом она подчеркнула, что все люди разные, и навязывать своё мнение каждому не стоит. Буланова выразила убеждение, что рождение ребёнка — это прекрасно, когда он желанный и здоровый, но этот выбор должен оставаться за семьёй.

Татьяна Буланова рассказала, зачем поступила в белорусский вуз в 56 лет

Ранее Life.ru рассказывал, что в России предлагают запретить продавать контрацептивы женатым парам, чтобы они побольше плодились и размножались. Общественники считают, что это поможет возродить семью как основу общества и укрепит традиционные ценности.

Больше новостей о жизни людей и социальных тенденциях — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

