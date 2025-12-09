Татьяна Буланова рассказала, зачем поступила в белорусский вуз в 56 лет

56-летняя певица Татьяна Буланова стала студенткой Института современных знаний в Минске. Об этом сообщает телеграм-канал «Звездач». Артистка зачислена на первый курс и уже получила студенческий билет. Буланова подчеркнула, что планирует осваивать интересующие её дисциплины по индивидуальному учебному плану.

«Для звания тоже это хорошо. Там очень интересные дисциплины, я буду учиться по индивидуальному плану. Психология, история искусств, история живописи — мне правда это очень нравится, я даже сижу в интернете и много читаю всякие статьи», — приводит слова певицы телеграм-канал.

Сообщается, что Татьяна Буланова будет посещать Минск для встреч с преподавателями периодически, а основное обучение будет проходить в онлайн-формате.

Ранее Татьяна Буланова публично поддержала покупательницу квартиры, связанной с делом об обмане Ларисы Долиной. Певица заявила, что, поскольку со стороны покупателя не было мошеннических действий, жильё должно остаться в её собственности. Буланова также подчеркнула актуальность темы недвижимости для себя, так как сама находится в процессе поиска нового жилья.