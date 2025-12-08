Татьяна Буланова встала на сторону покупательницы квартиры Долиной

Певица Татьяна Буланова публично высказалась о громком деле с недвижимостью, заявив, что приобретённая Полиной Лурье квартира, фигурирующая в истории обмана артистки Ларисы Долиной, обязана остаться за новым владельцем. Свою точку зрения на этот вопрос она изложила в беседе с журналистами во время вручения XIII Народной премии «Звёзды Дорожного радио».

«Мне кажется, человек купил квартиру, и понятно, что там нет никаких мошеннических действий со стороны покупателя, то, наверное, квартира должна остаться у покупателя», — ответила Буланова на вопрос журналистов.

Певица отметила, что тема недвижимости для неё сейчас особенно актуальна и лично значима, поскольку звезда сама находится в активном поиске нового варианта для проживания. Буланова также прокомментировала немалую стоимость скандальной квартиры, подчеркнув, что 120 миллионов для неё являются недоступными. Буланова предпочла рассмотреть исключительно вариант от застройщика на этапе котлована, чтобы наверняка оградить себя от рисков.