Татьяна Буланова встала на сторону покупательницы квартиры Долиной
Обложка © ТАСС / Егор Алеев, © РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Татьяна Буланова публично высказалась о громком деле с недвижимостью, заявив, что приобретённая Полиной Лурье квартира, фигурирующая в истории обмана артистки Ларисы Долиной, обязана остаться за новым владельцем. Свою точку зрения на этот вопрос она изложила в беседе с журналистами во время вручения XIII Народной премии «Звёзды Дорожного радио».
«Мне кажется, человек купил квартиру, и понятно, что там нет никаких мошеннических действий со стороны покупателя, то, наверное, квартира должна остаться у покупателя», — ответила Буланова на вопрос журналистов.
Певица отметила, что тема недвижимости для неё сейчас особенно актуальна и лично значима, поскольку звезда сама находится в активном поиске нового варианта для проживания. Буланова также прокомментировала немалую стоимость скандальной квартиры, подчеркнув, что 120 миллионов для неё являются недоступными. Буланова предпочла рассмотреть исключительно вариант от застройщика на этапе котлована, чтобы наверняка оградить себя от рисков.
Ранее сообщалось, что доверительница Полины Лурье намерена добиваться именно возврата купленной у Ларисы Долиной квартиры, а не денежных средств. Лурье рассчитывает, что Верховный суд признает сделку законной, что откроет путь для возврата жилья. К обещаниям Долиной вернуть деньги она относится с недоверием. Напомним, что певица Лариса Долина, став жертвой мошенников, продала свою элитную квартиру и перевела 130 миллионов рублей на подставные счета. Суд сохранил за ней право собственности на жильё, отклонив апелляцию покупательницы Полины Лурье, что привело к широкому общественному резонансу и отмене ряда выступлений артистки. В итоге под давлением общественности Долина согласилась вернуть Лурье полную стоимость квартиры, но не единовременно, а в рассрочку в течение трёх лет.
