Киркоров откровенно рассказал, почему не пользуется средствами контрацепции

Филипп Киркоров заявил, что не пользуется средствами контрацепции, так как не ведёт распутный образ жизни и у него есть постоянный партнёр. Об этом народный артист России рассказал на новогоднем концерте в Кремле.

Филипп Киркоров о сексе и контрацепции. Видео © Пятый канал

«Я, честно говоря, против, потому что я не веду распутный образ жизни. Мне это не нужно. У меня постоянный партнёр», — признался певец в разговоре с Пятым каналом.

Киркоров также поделился воспоминаниями о том, как узнавал о сексе в юности. По его словам, в СССР этой темы не было, и с ним её никто не обсуждал, поэтому всё пришлось изучать на собственном опыте.

«Я не узнавал, я пробовал. <…> Ну это у них [в СССР] не было [секса]. Я наполовину болгарин, у нас всё было в порядке», — пошутил артист.

Ранее на съёмках «Песни года 2025» Филипп Киркоров раскрыл секрет своей моложавой внешности. Певец благодарит родителей, передавших ему хорошие гены вместе с отличной физической формой. Особо он подчеркнул, что доволен состоянием своих зубов, которые не требуют никаких искусственных улучшений вроде виниров.