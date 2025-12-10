ФСБ сообщила о попытке агентов ГУР организовать похищение ребёнка в России

Двое осуждённых агентов главного управления разведки Украины, действовавших с территории Литвы, пытались организовать похищение ребёнка в России с привлечением местных преступных группировок, не знавших о характере операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, украинские агенты также собирали сведения о системе охраны российско-литовской границы, планируя диверсионную деятельность на территории России. Калининградский областной суд приговорил фигурантов к 15 и 16 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Осуждённые признаны виновными в шпионаже, попытке похищения, а также незаконном пересечении государственной границы.

ФСБ в последние два года регулярно сообщает о задержаниях лиц, которых российские власти считают связанными с иностранными спецслужбами и причастными к разведывательной или диверсионной деятельности на территории России. Чаще всего такие дела возбуждаются по статьям о шпионаже, госизмене, подготовке терактов или попытках вербовки.

Калининградская область, где рассматривалось данное дело, имеет общую границу с Литвой и Польшей, что делает регион одной из ключевых зон пограничного контроля и наблюдения. В 2024–2025 годах пограничные службы и спецподразделения усиливали меры безопасности в регионе на фоне сообщений о попытках иностранного вмешательства и диверсионных групп.