В Калининграде осудили двух украинцев за шпионаж и попытку похищения ребёнка

Калининградский областной суд приговорил двух граждан Украины к 15 и 16 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже, незаконном пересечении границы и попытке похищения ребенка. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

«Калининградский областной суд назначил им наказание…. М. – 16 лет лишения свободы, К. – 15 лет лишения свободы. Отбывать наказание им предстоит в колонии строгого режима», — говорится в сообщении.

Суд установил, что 25-летний М. и 41-летний К. действовали по заданию украинской разведки. На приграничной территории со стороны Литвы они собирали сведения, в том числе с использованием технических средств, о защищенности российско-литовского участка госграницы. Эти данные должны были использоваться для последующей нелегальной заброски агентуры и подготовки преступлений на территории России.

26 декабря 2023 года мужчины незаконно пересекли границу РФ, но были задержаны сотрудниками Пограничного управления ФСБ совместно с УФСБ по Калининградской области. Как выяснило следствие, дополнительной целью их операции было похищение малолетнего гражданина России, проживающего с матерью, с последующим вывозом ребенка в Литву. Там его планировали передать отцу — сотруднику Минобороны Украины.

Фигурантов признали виновными по статьям о шпионаже, незаконном пересечении госграницы РФ, а также покушении на похищение заведомо несовершеннолетнего из корыстных побуждений.

Ранее сообщалось, что продавец-консультант из Брянской области был приговорён к 12 годам лишения свободы за сотрудничество с ВСУ. Суд признал его виновным по статье о государственной измене.