В Чехии апелляционный суд оставил в силе приговор учительнице Мартине Беднаржовой, осуждённой за изложение на уроке литературы официальной позиции РФ по ситуации на Украине, сообщает ČTK. Ей назначено семь месяцев условного заключения и трёхлетний запрет на педагогическую деятельность.

Суд района Прага-6 вынес приговор ещё в мае 2025 года, однако дело несколько раз пересматривалось. Прокуратура требовала для Беднаржовой восьми месяцев условно и пяти лет запрета на преподавание, обвиняя её в «отрицании геноцида».

По данным чешских СМИ, учительница утверждала, что излагала ученикам проверенные факты, которые те записывали на смартфоны. После инцидента Беднаржова была уволена из школы.

Кстати, ранее Чехия закрыла все свои визовые центры в России. Теперь для получения шенгенской визы россиянам необходимо будет обратиться в консульский отдел посольства Республики в Москве.