10 декабря, 09:13

Россиянам объяснили, как понять, действительно ли выгодны новогодние вклады в банках

Елин из «Опоры России»: Перед Новым годом банки повышают ставки, чтобы привлечь клиентов

Обложка © Life.ru

Под Новый год банки традиционно повышают ставки по вкладам, привлекая клиентов сезонными акциями. Как распознать действительно выгодное предложение и избежать скрытых условий, агентству «Прайм» рассказал эксперт московского отделения «Опоры России» по финансово-правовой безопасности Сергей Елин.

По его словам, реальная прибавка по праздничным акциям обычно составляет всего 0,5–1 процентный пункт к стандартной ставке. Более высокие значения чаще связаны с дополнительными условиями или сложными продуктами. Елин отметил, что ставки значительно выше ключевой требуют особого внимания — такие предложения могут включать страховые или инвестиционные компоненты.

«Обещанная доходность в подобных продуктах зависит от целого ряда факторов и не является гарантированной. Не разобравшись в условиях, можно не только не заработать, но и понести убытки», — предупредил эксперт.

В декабре банки традиционно активизируют привлечение вкладов: к концу года им необходимы средства для выполнения нормативов и закрытия балансовых показателей. Это приводит к росту маркетинговых предложений и сезонных вкладов с повышенными ставками.

Одновременно эксперты напоминают, что рынок розничных финансовых продуктов стал более разнообразным: многие банки предлагают комбинированные вклады, инвестиционные продукты и страхование жизни под видом выгодных вкладов. Банк России ранее предупреждал, что клиенты должны внимательно изучать условия и отличать гарантированные ставки от потенциальной доходности.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Новости экономики
  • Общество
