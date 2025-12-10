Путин в Индии
10 декабря, 09:56

Врачи вытащили из горла швеи булавку, которую она случайно проглотила во время работы

В Нижнем Новгороде произошёл опасный инцидент с профессиональной швеёй, которая по привычке держала во рту булавку и случайно её проглотила. Подробности необычного случая в интервью URA.ru раскрыл ЛОР-хирург Григорий Белозеров.

Рентген. Фото © Telegram / URA.RU

«В больницу пациентка обратилась сразу, с жалобами на сильную боль при глотании. На рентгене уточнили местоположение иглы, извлекать пришлось под наркозом, через рот», — рассказал врач.

По его словам, после того как булавка попала в горло, у женщины начался сильный непроизвольный кашель, который вогнал иглу ещё глубже в мышечную ткань. Это усложнило ситуацию и потребовало срочного хирургического вмешательства. Операция по извлечению инородного тела прошла успешно.

Ранее в Казахстане мужчина поспорил с другом, что сможет без особого труда проглотить сразу 26 шариковых ручек. В итоге дело закончилось в больнице на операционном столе. Пострадавшему потребовалась срочная эндоскопическая операция.

BannerImage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dragon Images

