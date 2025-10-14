Сектор Газа
14 октября, 16:48

Весьма азартный житель Казахстана на спор проглотил 26 ручек и чуть не умер

Обложка © Управление здравоохранения города Шымкент

38-летний житель Шымкента был госпитализирован с острой болью после того, как проглотил 26 шариковых ручек во время спора с другом. Об этом сообщили врачи городской больницы, проводившие экстренную операцию.

«Пациенту была проведена эндоскопическая операция, в ходе которой все предметы удалены без разреза», — пояснил эндоскопист Мухамедали Толегенов.

Медикам потребовалось около двух часов, чтобы извлечь все инородные предметы из желудочно-кишечного тракта пациента. После успешного медицинского вмешательства состояние мужчины стабилизировалось, и его выписали домой. Врачи настоятельно рекомендуют гражданам воздерживаться от опасных экспериментов со своим здоровьем.

В Подмосковье врачи удалили у пациентки кисту размером с голову ребёнка
Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш врачи провели уникальную операцию, извлекая 50 посторонних предметов из желудка 35-летнего пациента. Мужчина из города Хапур был госпитализирован с острыми болями в животе, где обследование обнаружило 29 стальных ложек, 19 зубных щёток и две ручки.

