Весьма азартный житель Казахстана на спор проглотил 26 ручек и чуть не умер

38-летний житель Шымкента был госпитализирован с острой болью после того, как проглотил 26 шариковых ручек во время спора с другом. Об этом сообщили врачи городской больницы, проводившие экстренную операцию.

«Пациенту была проведена эндоскопическая операция, в ходе которой все предметы удалены без разреза», — пояснил эндоскопист Мухамедали Толегенов.

Медикам потребовалось около двух часов, чтобы извлечь все инородные предметы из желудочно-кишечного тракта пациента. После успешного медицинского вмешательства состояние мужчины стабилизировалось, и его выписали домой. Врачи настоятельно рекомендуют гражданам воздерживаться от опасных экспериментов со своим здоровьем.

Ранее в индийском штате Уттар-Прадеш врачи провели уникальную операцию, извлекая 50 посторонних предметов из желудка 35-летнего пациента. Мужчина из города Хапур был госпитализирован с острыми болями в животе, где обследование обнаружило 29 стальных ложек, 19 зубных щёток и две ручки.