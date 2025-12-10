Цены на видеокарты в России могут упасть в 2026 году, прогнозирует экономист

Волна интереса к искусственному интеллекту спровоцировала ажиотажный спрос на видеокарты в России, где пользователи массово скупают комплектующие, опасаясь их подорожания. О причинах этого всплеска и его последствиях интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала экономист Инна Литвиненко.

По словам эксперта, на ситуацию влияют три ключевых фактора: глобальный рост стоимости оперативной памяти из-за цифровизации, российские ограничения, связанные с санкциями, логистикой и доставкой, а также введение технологического сбора с 1 января 2026 года. Именно поэтому декабрь получил «тройной эффект», стимулирующий спрос.

Эксперт заверила, что глобального дефицита видеокарт в стране не ожидается, однако рост цен неизбежен. Она отметила, что дефицит может быть искусственно спровоцирован поставщиками для оправдания высоких цен. Литвиненко посоветовала покупателям, для которых текущая цена слишком высока, не поддаваться панике и переждать, так как к концу 2026 года возможны как снижение стоимости, так и появление более доступных технологических решений.

«Если для покупателя это слишком высокая цена, то можно переждать. Даже в связи с наступлением технологического сбора цена в 2026 году может быть меньше по истечению этого всплеска. Либо мы получим к концу 2026 года новые технологические решения, которые будут стоить дешевле», — заключила собеседница.

Напомним, ранее стало известно, что в России выросли продажи видеокарт из-за бума ИИ и страха подорожания. По словам экспертов, видеокарты скупают не только геймеры, но и те, кто работает с графикой и нейросетями.