В России выросли продажи видеокарт из-за бума ИИ и страха подорожания

Осенью 2025 года в России резко выросли продажи видеокарт. На некоторых площадках сумма взлетела до 400%, сообщают «Известия».

Причиной стал страх подорожания на фоне глобального бума искусственного интеллекта, для которого требуется мощное «железо». Эксперты отмечают, что видеокарты скупают не только геймеры, но и те, кто работает с графикой и нейросетями. Рост цен на чипы памяти из-за спроса со стороны дата-центров может привести к удорожанию комплектующих.

«Дата-центрам для обучения нейросетей требуется память в очень больших объёмах, и мировые производители пока не справляются с таким спросом. В результате мы наблюдаем глобальный рост цен на чипы памяти, который ведёт к увеличению себестоимости видеокарт», — отмечают в компании Fplus.

Ранее Life.ru писал, что владельцы новых видеокарт NVIDIA стали массово сообщать о браке графических ускорителей и проблеме чёрного экрана. Изначально инциденты казались единичными, однако позже выяснилось, что неисправности приобрели системный характер.