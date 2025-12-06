Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 декабря, 14:25

Мужчина получил коробку камней вместо видеокарты за 90 тысяч рублей

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / F8 studio

Пользователь Reddit сообщил, что приобрёл видеокарту Asus TUF GeForce RTX 5080 за 1200 долларов в сети Best Buy, но вместо устройства получил посылку с камнями. Ритейлер отказался производить замену товара или возвращать деньги после внутренней проверки.

По словам покупателя, транспортные этикетки были наклеены прямо на фирменную коробку, пломба оказалась повреждена, а внутри лежали четыре камня. Хотя служба поддержки первоначально пообещала замену, позднее компания уведомила о невозможности возврата.

Американская Nvidia стала первой компанией в истории, чья капитализация достигла $5 трлн
Американская Nvidia стала первой компанией в истории, чья капитализация достигла $5 трлн

Ранее Life.ru писал, что владельцы новых видеокарт NVIDIA стали массово сообщать о браке графических ускорителей и проблеме чёрного экрана. Изначально инциденты казались единичными, однако позже выяснилось, что неисправности приобрели системный характер. В частности, пользователь форума TechPowerUp указал на аномалию в модели Zotac GeForce RTX 5090 Solid, где количество блоков растеризации (ROP) составило 168 единиц вместо заявленных 176.

Главные новости о рынке, компаниях и финансовых тенденциях ищите в разделе «Экономика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar