Мужчина получил коробку камней вместо видеокарты за 90 тысяч рублей

Пользователь Reddit сообщил, что приобрёл видеокарту Asus TUF GeForce RTX 5080 за 1200 долларов в сети Best Buy, но вместо устройства получил посылку с камнями. Ритейлер отказался производить замену товара или возвращать деньги после внутренней проверки.

По словам покупателя, транспортные этикетки были наклеены прямо на фирменную коробку, пломба оказалась повреждена, а внутри лежали четыре камня. Хотя служба поддержки первоначально пообещала замену, позднее компания уведомила о невозможности возврата.

Ранее Life.ru писал, что владельцы новых видеокарт NVIDIA стали массово сообщать о браке графических ускорителей и проблеме чёрного экрана. Изначально инциденты казались единичными, однако позже выяснилось, что неисправности приобрели системный характер. В частности, пользователь форума TechPowerUp указал на аномалию в модели Zotac GeForce RTX 5090 Solid, где количество блоков растеризации (ROP) составило 168 единиц вместо заявленных 176.