Владельцы новых видеокарт NVIDIA массово жалуются на брак

Владельцы видеокарт NVIDIA стали массово жаловаться на брак новых графических ускорителей, а также на проблему чёрного экрана. Проблема казалась единичной, но позднее стало ясно, что она приобрела массовый характер.

Пользователь форума TechPowerUp сообщил об обнаруженной проблеме с видеокартой Zotac GeForce RTX 5090 Solid. По его словам, количество блоков растеризации (ROP) в карте оказалось меньше заявленного — 168 вместо 176.

К дискуссии подключились и другие пользователи форума, которые сообщили об аналогичной проблеме. Оказалось, что это не единичный случай. Несоответствие блоков растеризации заявленным параметрам может быть связано с производственным браком со стороны Nvidia.