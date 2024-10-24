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24 октября, 03:37

Пользователи из России снова могут скачивать драйверы Nvidia

Пользователи из России вновь получили возможность вручную скачивать и обновлять драйверы для видеокарт компании Nvidia. Теперь при нажатии кнопки «Скачать» можно без проблем загрузить необходимый файл обновления.

Ранее доступ к обновлению драйверов американского производителя для пользователей из России был ограничен. При попытке открыть окно загрузки на сайте Nvidia появлялось сообщение о блокировке запроса файрволом Edgecast WAF. Однако на данный момент эти ограничения сняты, и пользователи могут обновлять свои видеодрайверы без каких-либо препятствий.

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Напомним, Nvidia приостановила продажи в России в марте 2022 года. Тогда поводом для санкций и прочих ограничений в отношении России стала спецоперация на Украине.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ralf Liebhold

Анатолий Цейко
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