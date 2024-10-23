Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов для россиян

Пользователи в России больше не могут загружать обновления драйверов для видеокарт Nvidia, что стало неожиданным и неприятным событием для многих геймеров и профессионалов, использующих эту технику. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

При попытке скачать обновление через официальный сайт компании появляется уведомление о том, что запрос был заблокирован системой безопасности Edgecast. Ограничения распространяются на всех пользователей в России, независимо от модели видеокарты и версии операционной системы.