Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов для россиян
В России заблокирован доступ к драйверам Nvidia через Edgecast
Пользователи в России больше не могут загружать обновления драйверов для видеокарт Nvidia, что стало неожиданным и неприятным событием для многих геймеров и профессионалов, использующих эту технику. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».
При попытке скачать обновление через официальный сайт компании появляется уведомление о том, что запрос был заблокирован системой безопасности Edgecast. Ограничения распространяются на всех пользователей в России, независимо от модели видеокарты и версии операционной системы.
Ранее мессенджер Slack начал отключать учётные записи российских пользователей в рамках соблюдения санкций, введённых ЕС и США. Пользователи и компании из России, использующие данный сервис, получили уведомления о предстоящей приостановке их аккаунтов.
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