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Опубликовано 23 октября 2024, 22:25

Nvidia закрыла доступ к обновлениям драйверов для россиян

В России заблокирован доступ к драйверам Nvidia через Edgecast

Пользователи в России больше не могут загружать обновления драйверов для видеокарт Nvidia, что стало неожиданным и неприятным событием для многих геймеров и профессионалов, использующих эту технику. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

При попытке скачать обновление через официальный сайт компании появляется уведомление о том, что запрос был заблокирован системой безопасности Edgecast. Ограничения распространяются на всех пользователей в России, независимо от модели видеокарты и версии операционной системы.

Акции Apple и Nvidia рухнули вместе с фондовым рынком
Акции Apple и Nvidia рухнули вместе с фондовым рынком

Ранее мессенджер Slack начал отключать учётные записи российских пользователей в рамках соблюдения санкций, введённых ЕС и США. Пользователи и компании из России, использующие данный сервис, получили уведомления о предстоящей приостановке их аккаунтов.

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Shutterstock / FOTODOM / Michael Vi

Кирилл Сосновских
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