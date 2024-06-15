Мессенджер Slack начал отключать учётные записи россиян

Письмо направляется пользователям, чья учётная запись базируется в России, используется пользователями из РФ или связана с распространением на территории страны. Как отметил исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин в беседе с РИА "Новости", уведомление получают также компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом.

Как сообщал Life.ru, в последний пакет санкций США попали юрлица, которые связаны с IT и авиацией, а также общероссийское "Движение первых", АО "Русгаздобыча", Мосбиржа, Национальный расчётный депозитарий и другие. Кроме того, Соединённые Штаты внесли в санкционный перечень главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. Кстати, мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к аккаунтам ещё в 2022 году. В администрации тогда говорили, что не собираются удалять данные клиентов. Однако уточнялось, что компании, которые находятся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным, пока не снимут ограничения.