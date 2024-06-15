Мессенджер Slack начал отключать учётные записи россиян
Slack предупредил россиян о приостановке учётных записей в течение 30 дней
Корпоративный мессенджер Slack из-за расширения списка санкций приостановит учётные записи россиян в течение 30 дней. Об этом говорится в письме, которое получили клиенты от лица компании.
"Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в России", — говорится в уведомлении.
Письмо направляется пользователям, чья учётная запись базируется в России, используется пользователями из РФ или связана с распространением на территории страны. Как отметил исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин в беседе с РИА "Новости", уведомление получают также компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом.
Как сообщал Life.ru, в последний пакет санкций США попали юрлица, которые связаны с IT и авиацией, а также общероссийское "Движение первых", АО "Русгаздобыча", Мосбиржа, Национальный расчётный депозитарий и другие. Кроме того, Соединённые Штаты внесли в санкционный перечень главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. Кстати, мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к аккаунтам ещё в 2022 году. В администрации тогда говорили, что не собираются удалять данные клиентов. Однако уточнялось, что компании, которые находятся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным, пока не снимут ограничения.
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