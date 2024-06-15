ПМЭФ
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 июня, 14:31

Мессенджер Slack начал отключать учётные записи россиян

Slack предупредил россиян о приостановке учётных записей в течение 30 дней

Корпоративный мессенджер Slack из-за расширения списка санкций приостановит учётные записи россиян в течение 30 дней. Об этом говорится в письме, которое получили клиенты от лица компании.

"Slack соблюдает законы о санкциях и экспортном контроле США, Европейского союза и других применимых юрисдикций, включая ограничения на предоставление программного обеспечения и услуг в России", — говорится в уведомлении.

Письмо направляется пользователям, чья учётная запись базируется в России, используется пользователями из РФ или связана с распространением на территории страны. Как отметил исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин в беседе с РИА "Новости", уведомление получают также компании, которые приобретали лицензию на использование Slack за рубежом.

Путин призвал отменить западные санкции для урегулирования конфликта на Украине
Путин призвал отменить западные санкции для урегулирования конфликта на Украине

Как сообщал Life.ru, в последний пакет санкций США попали юрлица, которые связаны с IT и авиацией, а также общероссийское "Движение первых", АО "Русгаздобыча", Мосбиржа, Национальный расчётный депозитарий и другие. Кроме того, Соединённые Штаты внесли в санкционный перечень главу Гагаузской автономии Молдавии Евгению Гуцул. Кстати, мессенджер Slack начал ограничивать доступ пользователей из России к аккаунтам ещё в 2022 году. В администрации тогда говорили, что не собираются удалять данные клиентов. Однако уточнялось, что компании, которые находятся под санкциями, не смогут получить доступ к своим данным, пока не снимут ограничения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Александра Мышляева
  • Новости
  • Санкции против России
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров