Акции Apple и Nvidia рухнули вместе с фондовым рынком

Акции технологических корпораций из Соединённых Штатов Apple и Nvidia по итогам понедельника, 5 августа, упали вместе с рынком. Как следует из данных торгов, они потеряли в цене 5–6%.

Так, стоимость акций "яблочной" компании упала на 4,82%. Теперь их можно купить по цене в 209,7 доллара за бумагу. Это произошло на фоне сообщений из различных средств массовой информации о том, что возглавляемый миллиардером Уорреном Баффетом инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway почти в два раза сократил свою долю в предприятии купертиновцев.

В то же время акции Nvidia потеряли 6,36%, а их стоимость достигла отметки в 100,45 доллара за бумагу. Данному событию предшествовали новости, что разработчик графических процессоров откладывает выпуск чипов на основе искусственного интеллекта минимум на три месяца.