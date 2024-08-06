Акции Apple и Nvidia рухнули вместе с фондовым рынком
Акции компаний Apple и Nvidia по итогам торгов упали вместе с рынком на 5–6%
Акции технологических корпораций из Соединённых Штатов Apple и Nvidia по итогам понедельника, 5 августа, упали вместе с рынком. Как следует из данных торгов, они потеряли в цене 5–6%.
Так, стоимость акций "яблочной" компании упала на 4,82%. Теперь их можно купить по цене в 209,7 доллара за бумагу. Это произошло на фоне сообщений из различных средств массовой информации о том, что возглавляемый миллиардером Уорреном Баффетом инвестиционный холдинг Berkshire Hathaway почти в два раза сократил свою долю в предприятии купертиновцев.
В то же время акции Nvidia потеряли 6,36%, а их стоимость достигла отметки в 100,45 доллара за бумагу. Данному событию предшествовали новости, что разработчик графических процессоров откладывает выпуск чипов на основе искусственного интеллекта минимум на три месяца.
Ранее LIfe.ru писал, что накануне американские фондовые рынки закрылись резким снижением в пределах 2–3% после нестабильной торговой сессии. Сообщалось, что промышленный индекс Dow Jones упал на 2,6%, индекс высоких технологий NASDAQ снизился на 3,4%, а индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 3%.
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