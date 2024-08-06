Фондовые рынки США закрылись падением
Фондовые рынки США закрылись резким снижением в пределах 2–3% в понедельник
Трейдеры на Нью-Йоркской фондовой бирже испытали давление из-за обеспокоенности по поводу состояния американской экономики. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Tomandora Productions
Фондовые рынки США закрылись резким снижением в пределах 2–3% после нестабильной торговой сессии в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Итоги торгов показали, что промышленный индекс Dow Jones упал на 2,6%, индекс высоких технологий NASDAQ снизился на 3,4%, а индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 3%. Основной причиной таких колебаний стала публикация данных по безработице в США, которые оказались хуже ожиданий.
По последним данным, уровень безработицы в июле неожиданно увеличился до 4,3% с 4,1% в июне, хотя прогнозы предсказывали его стабильность. Эта новость вызвала опасения относительно возможной рецессии в стране.
Ранее Life.ru уже сообщал, что в ходе открытия торгов днём ранее, 5 августа, фондовый рынок США испытал резкий обвал, потеряв почти два триллиона долларов за 15 минут. Индекс S&P 500 снизился на 6,27%, а Dow Jones — на 1,18%. Котировки ключевых технологических компаний также упали: акции Tesla уменьшились на 7,67%, бумаги Apple — на 6%, Microsoft — на 4,52%, а Nvidia — на 12%.