Фондовые рынки США закрылись падением

Фондовые рынки США закрылись резким снижением в пределах 2–3% после нестабильной торговой сессии в понедельник. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Итоги торгов показали, что промышленный индекс Dow Jones упал на 2,6%, индекс высоких технологий NASDAQ снизился на 3,4%, а индекс широкого рынка S&P 500 сократился на 3%. Основной причиной таких колебаний стала публикация данных по безработице в США, которые оказались хуже ожиданий.

По последним данным, уровень безработицы в июле неожиданно увеличился до 4,3% с 4,1% в июне, хотя прогнозы предсказывали его стабильность. Эта новость вызвала опасения относительно возможной рецессии в стране.