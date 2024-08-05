Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 августа, 16:18

Американский фондовый рынок потерял два триллиона долларов за 15 минут

Фондовый рынок США обвалился в ходе открытия торгов 5 августа. За 15 минут биржа лишилась практически двух триллионов долларов.

Индекс S&P 500 на 18:45 мск упал на 6,27%, а Dow Jones — на 1,18%. При этом крах потерпели и котировки главных технологических компаний США. Так, акции Tesla потеряли минимум 7,67%, цена бумаг Apple снизилась на 6%, а Microsoft — на 4,52%. При этом акции производителя чипов Nvidia опустились на 12%, а Netflix — на 3,65%.

Сегодня падение фиксируется почти во всех секторах. По мнению крупнейшего мирового банка JPMorgan, вероятность рецессии американской экономики составляет 50%. Тем временем The Wall Street Journal подчёркивает, что американский фондовый рынок ещё ожидают "головокружительные дни".

В США в восьмой раз подряд оставили без изменений базовую ставку
В США в восьмой раз подряд оставили без изменений базовую ставку

Кроме того, утром 5 августа произошло стремительное снижение курса биткоина. В общей сложности за сутки цена криптовалюты снизилась на 18%, а за двое суток — почти на 20%.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Gsign76

Никита Осипов
  • Новости
  • США
  • Новости экономики
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров