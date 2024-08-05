Американский фондовый рынок потерял два триллиона долларов за 15 минут

Фондовый рынок США обвалился в ходе открытия торгов 5 августа. За 15 минут биржа лишилась практически двух триллионов долларов.

Индекс S&P 500 на 18:45 мск упал на 6,27%, а Dow Jones — на 1,18%. При этом крах потерпели и котировки главных технологических компаний США. Так, акции Tesla потеряли минимум 7,67%, цена бумаг Apple снизилась на 6%, а Microsoft — на 4,52%. При этом акции производителя чипов Nvidia опустились на 12%, а Netflix — на 3,65%.

Сегодня падение фиксируется почти во всех секторах. По мнению крупнейшего мирового банка JPMorgan, вероятность рецессии американской экономики составляет 50%. Тем временем The Wall Street Journal подчёркивает, что американский фондовый рынок ещё ожидают "головокружительные дни".