В США в восьмой раз подряд оставили без изменений базовую ставку

Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка страны, оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.

"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC. — Прим. Life.ru) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", — говорится в пресс-релизе.

ФРС также отметила, что не видит целесообразности в том, чтобы сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция достигнет 2%. К слову, ставка была сохранена на прежнем уровне уже восьмой раз подряд.