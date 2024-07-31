В США в восьмой раз подряд оставили без изменений базовую ставку
ФРС США оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых
Федеральная резервная система (ФРС) США, которая выполняет функции Центробанка страны, оставила базовую ставку на уровне 5,25–5,5% годовых. Об этом сообщается на сайте американского регулятора.
"Комитет (по операциям на открытом рынке, FOMC. — Прим. Life.ru) принял решение сохранить целевой диапазон ставки по федеральным фондам на уровне 5,25-5,5%", — говорится в пресс-релизе.
ФРС также отметила, что не видит целесообразности в том, чтобы сокращать целевой диапазон до тех пор, пока не будет большей уверенности в том, что инфляция достигнет 2%. К слову, ставка была сохранена на прежнем уровне уже восьмой раз подряд.
Тем временем госдолг США впервые превысил 35 триллионов долларов. Международный валютный фонд предупредил, что такой рост представляет угрозу как для национальной, так и для мировой экономики, и призвал Вашингтон незамедлительно приступить к погашению. Напомним, что на начало президентства Джо Байдена в 2021 году госдолг США составлял 28 триллионов долларов.
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