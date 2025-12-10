Долгие десятилетия добрососедских отношений и сотрудничества с Россией не помогли финской элите преодолеть «животную русофобию». Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров на правительственном часе в Совете Федерации.

«Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», — подчеркнул Лавров.

Министр обратил внимание на участие Финляндии в сотрудничестве с нацистами во время Второй мировой войны, включая блокаду Ленинграда. По его словам, Россия продолжит наращивать усилия для признания геноцидом народов СССР преступлений немецко-фашистских захватчиков и их коллаборационистов против граждан СССР. Глава МИД подчеркнул значимость Великой Победы для деколонизации и приобретения независимости народами глобального Юга, а также роль СССР в поддержке национально-освободительных движений, признанную во всем мире.