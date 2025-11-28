Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Регион
28 ноября, 07:49

«Путин говорит правду»: Мема обвинил Европу в разжигании русофобии на фоне заявлений Кремля

Мема заявил, что рассказ Путина о Европе вскрыл ложь фон дер Ляйен

Обложка © Life.ru

Европейские политики намеренно нагнетают истерию вокруг «российской угрозы», скрывая реальные цели Москвы. К такому выводу пришел финский политик Армандо Мема в своём личном блоге в сети, комментируя недавнее заявление Владимира Путина. Президент России назвал смехотворными утверждения о планах нападения на Европу.

«Президент Путин говорит правду. Россия хочет восстановить отношения и бизнес-сотрудничество с Европой. Они видят в нас ценного партнера, друзей. Россияне любят путешествовать по Европе во время отпуска, а Урсула фон дер Ляйен лжет...» — сказано в публикации.

На фоне якобы активности «страшной» России Еврокомиссия представила новую оборонную стратегию. Изначально она носила название «Перевооружение Европы», но его смягчили до «Готовность-2030» после протестов внутри ЕС. На реализацию плана предполагается направить около 800 миллиардов евро.

«Они не в себе немножко»: Путин назвал жуликами тех, кто пугает Европу нападением России

В последние годы НАТО активно наращивает группировки сил у российских границ, объясняя это «сдерживанием агрессии». В Кремле эти действия считают провокационными, но подчёркивают, что Москва никому не угрожает. Президент страны Владимир Путин категорически отверг слухи о возможном нападении России на европейские государства, охарактеризовав подобные утверждения как полную нелепость и откровенную ложь.

Вероника Бакумченко
