Президент России Владимир Путин достиг значительного дипломатического успеха, добившись от Запада согласия не раскрывать детали переговоров по урегулированию украинского конфликта. Военные победы российской армии, о которых глава государства лично сообщал перед встречами с американцами, произвели впечатление на главу США Дональда Трампа, что заставило европейцев «закрыть рот» Владимиру Зеленскому, чтобы не мешать диалогу Москвы и Вашингтона. Об этом URA.ru рассказал политолог Александр Асафов.

Переломным моментом стала встреча Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем Трампа Джаредом Кушнером. Асафов отметил, что прямо перед встречей глава РФ напомнил о посещении командного пункта и освобождении ряда городов, указав Штатам на необходимость учитывать реалии на земле, а не «фантазии Украины».

Этот аргумент подействовал. После встречи в Кремле обычно словоохотливый Трамп ограничился скупой положительной оценкой переговоров. Историк Юрий Кнутов считает, что именно украинская сторона ранее устраивала информационные вбросы, чтобы сорвать неудобные для Киева договорённости, но теперь ситуация изменилась под влиянием побед России и жёстких заявлений Трампа в адрес Зеленского.

«Победы России на земле влияют на настроение Трампа, а тот уже влияет на Зеленского. Трамп жёстко отозвался о Зеленском, сказал о его нежелании идти на мирные переговоры. Это вызвало негативную реакцию европейских спонсоров, которые посоветовали ему держать язык за зубами, что и делает Зеленский», — отметил Кнутов.