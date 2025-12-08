Макрон заявил о «картах на руках» у Европы в вопросе Украины

У европейских лидеров есть серьёзные козыри в вопросе урегулирования ситуации на Украине, заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в комментарии Independent. Он также отметил, что в переговорном процессе появились «позитивные сигналы», хотя конкретные детали он не раскрыл.

«У нас много карт на руках», — заявил Макрон.

Ранее Life.ru писал, что Макрон выразил Владимиру Зеленскому надежду на скорое завершение конфликта и подчеркнул, что любые переговоры должны проводиться в духе взаимоуважения и сотрудничества. Вместе с другими лидерами он заявил, что ближайшие дни могут стать решающими для Украины.