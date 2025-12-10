В Барнауле у пассажирки из Вьетнама изъяли змеиное вино с редкой коброй

В аэропорту Барнаула таможенники остановили туристку, вернувшуюся из Нячанга. В её чемодане нашли стеклянную бутылку с надписью «Змеиное вино», внутри которой лежала заспиртованная змея и корень растения. Женщина рассказала, что купила экзотический напиток на местном рынке как сувенир, передаёт пресс-служба ФТС.

Эксперты быстро выяснили, что внутри — моноклевая кобра. Вид охраняемый и подпадает под Конвенцию СИТЕС, поэтому ввозить такие трофеи без разрешения нельзя. Теперь на россиянку заведены два административных дела за недекларирование и нарушение запретов. Ей грозит штраф и конфискация необычного напитка.

Ранее Life.ru сообщал, что в аэропорту Шереметьево задержан иностранный гражданин, пытавшийся незаконно провезти ювелирные изделия премиальных брендов на 6 миллионов рублей. Экспертиза подтвердила подлинность украшений — они изготовлены из золота и платины с бриллиантами, малахитом и бирюзой.