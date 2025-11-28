Россия и США
28 ноября, 11:04

Ювелирку на 6 млн рублей нашли таможенники в карманах туриста в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево задержан иностранный гражданин, пытавшийся незаконно провезти ювелирные изделия премиальных брендов на 6 миллионов рублей. Об этом Life.ru рассказали в пресс-службе ФТС России.

Мужчина прибыл рейсом из Пекина и был остановлен при проходе через «зелёный коридор». При досмотре в карманах его одежды обнаружили коллекцию драгоценностей: браслеты и кольца Van Cleef & Arpels, украшения Bulgari, цепочку с кулоном Graff и серьги с драгоценными камнями. Задержанный пояснил, что действовал «по просьбе знакомого» и должен был передать ценности третьему лицу.

Экспертиза подтвердила подлинность изделий — они изготовлены из золота и платины с бриллиантами, малахитом и бирюзой. Возбуждено уголовное дело о контрабанде. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Ранее Life.ru писал, что в аэропорту Домодедово задержали иностранца, пытавшегося вывезти почти 7 тысяч хвостов куницы в Израиль. Иностранного гражданина остановили на «зелёном» коридоре во время выборочного контроля. При досмотре его багажа инспекторы обнаружили вакуумные пакеты с меховыми изделиями.

