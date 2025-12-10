Путин в Индии
Регион
10 декабря, 10:04

В России решили не ограничивать работу карт «Мир» с истёкшим сроком действия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Kuzmin

Российские банки теперь будут постоянно принимать карты «Мир», даже если у них закончился срок действия. Такое решение было принято на совете платёжного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом рассказал глава НСПК Дмитрий Дубынин.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Дубынин, возможность работать с просроченными картами появилась в период пандемии, когда клиенты не могли посещать отделения банков. Тогда НСПК совместно с банками разработали технологию для безопасного проведения таких операций. Однако новые ограничения коснутся только офлайн-платежей, таких как оплата проезда, где проверка транзакции в реальном времени невозможна.

Планируется, что к 2028 году доля таких платежей снизится до 2,5%, а к 2030 году они будут полностью прекращены для карт с истекшим сроком действия. Глава НСПК добавил, что к 2030 году некоторым держателям карт «Мир», совершающим офлайн-операции, придётся заменить их на новые, но этот переход будет плавным и безболезненным.

Назван самый надёжный способ оплаты для россиян за рубежом
До этого сообщалось, что британская платёжная система Wise начала блокировать карты пользователей из России, не имеющих европейского гражданства или вида на жительство в странах ЕС. Эта мера введена в связи с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС.

Наталья Демьянова
