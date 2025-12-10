В России решили не ограничивать работу карт «Мир» с истёкшим сроком действия

Российские банки теперь будут постоянно принимать карты «Мир», даже если у них закончился срок действия. Такое решение было принято на совете платёжного рынка при Национальной системе платежных карт (НСПК). Об этом рассказал глава НСПК Дмитрий Дубынин.

«Сегодня продление — исключительно сервисная необходимость, направленная на удобство граждан и снижение нагрузки на банковскую инфраструктуру», — приводит ТАСС его слова.

Как отметил Дубынин, возможность работать с просроченными картами появилась в период пандемии, когда клиенты не могли посещать отделения банков. Тогда НСПК совместно с банками разработали технологию для безопасного проведения таких операций. Однако новые ограничения коснутся только офлайн-платежей, таких как оплата проезда, где проверка транзакции в реальном времени невозможна.

Планируется, что к 2028 году доля таких платежей снизится до 2,5%, а к 2030 году они будут полностью прекращены для карт с истекшим сроком действия. Глава НСПК добавил, что к 2030 году некоторым держателям карт «Мир», совершающим офлайн-операции, придётся заменить их на новые, но этот переход будет плавным и безболезненным.

До этого сообщалось, что британская платёжная система Wise начала блокировать карты пользователей из России, не имеющих европейского гражданства или вида на жительство в странах ЕС. Эта мера введена в связи с 19-м пакетом антироссийских санкций ЕС.