Назван самый надёжный способ оплаты для россиян за рубежом

Для российских туристов, отправляющихся за рубеж, наличные средства по-прежнему остаются самым надёжным способом оплаты, несмотря на медленное появление альтернативных вариантов. Это следует из анализа РИА «Новости», который отмечает, что новые платёжные решения, в основном китайские, расширяют своё присутствие в странах СНГ.

Одним из таких примеров является китайская платформа трансграничных платежей Alipay+, которая в текущем году вышла на рынки Армении и Казахстана. Благодаря партнёрству с местными игроками Idram и Kaspi, россияне теперь могут совершать оплату в магазинах этих стран путём сканирования QR-кода. Отмечается, что для открытия кошелька Alipay требуется китайская SIM-карта, однако после активации его можно пополнять через российский банк.

Эти новые возможности дополняют уже существующие, но ограниченные инструменты: карты платежной системы «Мир», принимаемые в небольшом числе стран, и так называемые prepaid-карты, доступные на некоторых популярных туристических направлениях, таких как ОАЭ и Сербия. Последние позволяют совершать покупки только в пределах страны выдачи и пополняются наличными в отделениях банков. Некоторые иностранные банки также предлагают россиянам оформление карт для бытовых нужд без строгих формальностей, но функционал и география использования такого «пластика» остаются крайне ограниченными.

Финансовый советник и основатель компании Rodin.Capital Алексей Родин констатирует, что фактически самым востребованным и функциональным инструментом оплаты на сегодня остаются наличные средства. Он рекомендует иметь при себе сумму, исходя из расчёта прожиточного минимума в стране пребывания на два-три дня, как самый надёжный вариант.

«Россияне в текущих реалиях стараются иметь при себе именно наличные во избежание неприятных ситуаций. Более того, как правило, многие стараются иметь при себе доллары или евро, небольшую сумму в рублях, а также всё больше предпочитают часть денег изначально покупать в местной валюте как самый надёжный инструмент оплаты», — обращает внимание эксперт.

Ранее сообщалось о росте спроса россиян на наличные средства. Это может быть обусловлено двумя основными факторами: учащением сбоев в работе мобильного интернета и усилением банковского контроля за подозрительными операциями. Предполагается, что граждане решили заранее увеличить долю наличных расчётов, чтобы минимизировать риск блокировок и задержек при проведении финансовых операций.