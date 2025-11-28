Крупнейшие экспортёры в четыре раза сократили покупки валюты в России

В первую полную неделю ноября российские экспортёры, подпадающие под действие указа об обязательной продаже валюты, столкнулись со снижением внешнеторговой выручки. По данным мониторинга исполнения президентского указа, с 3 по 9 ноября её объем сократился на 15% по сравнению со средними недельными показателями октября. Такой информацией делится РБК.

За указанный период компании получили выручку в эквиваленте 252,7 млрд рублей, из которых 106 млрд составили рублёвые поступления. Такая информация была получена от двух источников, знакомых с ситуацией.

Напомним, 22 октября Соединённые Штаты ввели санкционные ограничения против «Роснефти» и ЛУКОЙЛа 22 октября, заблокировав их активы и создав угрозу вторичных санкций для партнёров этих компаний. Эти меры привели к снижению экспортных цен на российскую нефть до уровня $40 за баррель и ниже к середине ноября, а морские поставки нефти и конденсата сократились на 20% в месячном выражении.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что новые ограничительные меры США против российских нефтяных компаний были введены неожиданно для российской стороны. По его словам, после серии контактов, включая его визит на Аляску, у Москвы сложилось мнение о наличии понимания с американцами относительно платформы для прекращения боевых действий.