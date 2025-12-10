У женщины, которая долго не ходила к гинекологу, выросла 30-килограммовая опухоль

В больнице имени Юдина провели уникальную операцию: пациентку, не посещавшую гинеколога более 15 лет, доставили с гигантской опухолью яичника. Живот достигал 155 сантиметров в окружности, органы были сдавлены, дыхание нарушено. По словам врачей, насыщение крови кислородом падало до 75–80% даже при минимальной нагрузке — состояние было критическим.

«Проводить операцию сразу было опасно. Медицинская команда сначала стабилизировала состояние женщины — и только после этого приступила к операции, в ходе которой была удалена гигантская опухоль диаметром 50 см и весом более 30 килограммов», — рассказал профессор Александр Давыдов.

Гистология показала: это пограничная муцинозно-кистозная опухоль. В больнице отметили, что такие образования похожи на злокачественные, но растут медленнее, и в данном случае признаков распространения не обнаружено. Сейчас женщина уже дома и идёт на поправку после тяжёлой операции и долгих лет болезни.

Ранее москвичу, который часто страдал головными болями, вырезали опухоль мозга размером с кулак. Пациент почувствовал облегчение сразу после операции и смог самостоятельно передвигаться уже на следующий день.