Опухоль из мозга размером с кулак вырезали у москвича, который страдал сильнейшими головными болями

Жителю Москвы успешно удалили крупную опухоль из головного мозга размером с кулак. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

Мужчина обратился к врачам с жалобами на частые головные боли. Обследование выявило наличие менингиомы значительных размеров. Из-за обильного кровоснабжения опухоли потребовалась сложная операция, проведённая в два этапа.

Как пояснил нейрохирург НИИ Склифосовского, сначала была выполнена эмболизация сосудов головного мозга для предотвращения кровотечения. Затем, в ходе открытой нейрохирургической операции, опухоль была радикально удалена. Пациент почувствовал облегчение сразу после операции и смог самостоятельно передвигаться уже на следующий день.

«Помимо послеоперационного наблюдения в отделении для скорейшего восстановления мужчине назначили курс массажа, сеансы в барокамере и физиотерапию. Сейчас его уже выписали в хорошем самочувствии с дальнейшими рекомендациями», — рассказали в больнице.

А ранее россиянке удалили гигантскую опухоль весом в 4 кг, которая сдавливала одно лёгкое и угрожала сердцу. Сложнейшая операция по извлечению новообразования из грудной клетки была успешно проведена в Национальном медицинском исследовательском центре имени Мешалкина в Новосибирске.