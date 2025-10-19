В Кабардино-Балкарии спасли пациента с раком четвёртой стадии и метастазами

В Кабардино-Балкарии врачи онкодиспансера вылечили пациента с раком IV стадии и метастазами. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения региона. Мужчина поступил в клинику с сильными болями в животе. После обследования была обнаружена опухоль кишечника (5 см) и почки (4 см), а также множественные метастазы в печени.

«Сначала провели уникальную операцию через небольшие проколы, удалив половину толстого кишечника и опухоль почки, и тем самым сохранив орган. Затем назначили интенсивную химию, которая уменьшила размер опухолей почти вдвое. После курса химиотерапии хирурги удалили поражённую правую долю печени вместе с оставшимися метастазами», — рассказали в онкодиспансере.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо. Он вернулся к активному образу жизни. Врачи отметили, что спасти пациента удалось благодаря современным технологиям и наработанному опыту профессионалов.

Ранее в Подмосковье врачи Королёвской больницы провели уникальную хирургическую операцию по удалению гигантской злокачественной опухоли, вес которой превышал 20 кг. За медицинской помощью обратилась 46-летняя женщина, жаловавшаяся на резкое увеличение объёма живота и общую слабость. Обследование выявило опухоль. Медики смогли помочь заболевшей.