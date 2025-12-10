Путин в Индии
10 декабря, 10:48

Путин выразил соболезнования лидеру Индонезии после трагических наводнений

Российский лидер Владимир Путин и президент Индонезии Прабово Субианто. Обложка © ТАСС / POOL / Григорий Сысоев

Российский лидер Владимир Путин выразил соболезнования президенту Индонезии Прабово Субианто в связи с разрушительными наводнениями, унёсшими сотни жизней.

«Прежде всего, конечно, я хотел бы выразить слова соболезнования и сочувствия в связи с наводнениями и жертвами, с которыми столкнулись ваш народ и ваша страна», — сказал Путин на встрече в Кремле.

Путин отметил, что глубоко сочувствует жителям Индонезии, пострадавшим от мощных наводнений. Стихийное бедствие вызвали проливные дожди, которые продолжаются с конца ноября.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате мощных наводнений и оползней в Индонезии продолжает расти. Стихия унесла жизни 804 человек. Пропавшими без вести считаются 657 человек, ещё около 2,6 тысячи получили ранения.

Милена Скрипальщикова
