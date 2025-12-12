Кажетта из «Битвы экстрасенсов» назвала зодиаки, кому нельзя встречать 2026-й с долгами из дел

Завершение годового цикла несёт особую энергию — это момент, когда можно оглянуться назад, подвести итоги и символически закрыть двери перед тем, что уже отжило свой срок. Конец 2025 года усиливает тему освобождения: астрология трактует этот период как важный переход к новому витку развития, где обновление начинается не с покупки красивого ежедневника, а с отказа от лишнего груза. Концепция «астрологической уборки» помогает мягко расстаться с тем, что тянет вниз, и подготовить пространство для настоящих перемен. Вместе с ясновидящей мы подготовили конкретные рекомендации для каждого знака зодиакального круга, чтобы встреча нового года стала лёгкой и осознанной.

Знак зодиака Овен: закрыть проекты на порыве

Представителям знака зодиака Овен, по словам ясновидящей Кажетты, важно до конца года закрыть проекты, начатые на порыве вдохновения, восстановить связи после недосказанных разговоров и разобраться с финансовыми обязательствами, взятыми импульсивно. Такое очищение поможет высвободить энергию для новых стартов и снять напряжение, которое всегда сопровождает активный период. Полезно составить список незавершённых дел, выделить два-три приоритетных пункта и провести примиряющие беседы с теми, с кем остались недопонимания.

Представители знака зодиака Телец: навести порядок в материальном

«Знаку зодиака Телец стоит обратить внимание на материальные вопросы», — предупреждает ясновидящая Кажетта Ахметжанова. Будет не лишним закрыть долги, навести порядок в финансах и завершить любые процессы, связанные с домом или недвижимостью. Одновременно важно мягко выйти из чрезмерной привязанности к комфорту, которая иногда держит на месте. Это создаст устойчивый фундамент и подготовит к обновлениям 2026 года. Для практики подойдёт разбор вещей, урегулирование обязательств и пересмотр привычек, которые удерживают в застое.

Знак зодиака Близнецы: прекратить распыляться

Близнецам желательно прекратить разбрасываться между множеством задач, завершить обучение, которое зависло где-то на середине, и пересмотреть поверхностные связи. Такой фокус позволит избавиться от информационного шума и сосредоточиться на действительно значимых направлениях. В помощь представителям этого знака зодиака придёт выбор одной-двух ключевых сфер, приведение в порядок бесконечных списков дел и «очистка» контактной книги от людей, которые уже не играют роли в вашей жизни.

Представители знака зодиака Рак: отпустить прошлое

Представителям знака зодиака Рак до конца года стоит завершить цикл эмоциональных переживаний: отпустить старые обиды, освободиться от созависимых паттернов и перестать жить одними воспоминаниями. «Это станет мягкой базой для новых чувств и внутреннего обновления», — подчёркивает Кажетта. Подойдут практики прощения, терапевтическая работа с психологом и символические ритуалы освобождения от прошлого, которое продолжает держать в плену.

Знак зодиака Лев: перестать играть на публику

Львам полезно закрыть проекты, которые держатся только на желании быть в центре внимания, пересмотреть потребность в постоянном признании и завершить драматические ситуации, высасывающие энергию. Такой шаг позволит перейти к зрелому проявлению силы, где энергия идёт не на роли и спектакли, а на реальные достижения. Практичные действия для знака зодиака Лев — оценка ценности текущих проектов, развитие внутренней самоценности и завершение публичных обязательств, которые больше не радуют.

Представители знака зодиака Дева: отпустить перфекционизм

Деве важно попрощаться с перфекционизмом, убрать все хвосты в работе и ослабить контроль, который только увеличивает внутреннее напряжение без реальной пользы. Открытие пространства для приемлемой «недостаточности» станет мощным шагом к спокойствию и принятию себя. Представителям этого знака помогут списки дел с отметкой «достаточно хорошо», делегирование задач другим людям и практики самопринятия без жёсткой критики.

Знак зодиака Весы: научиться говорить «нет»

Весам нужно закончить период бесконечной нерешительности, расстаться с токсичными связями, которые поддерживались ради видимой гармонии, и прекратить привычку угождать всем в ущерб себе. «Это приведёт к внутреннему равновесию и возвращению собственного голоса», — объясняет ясновидящая. Практично для знака зодиака Весы — закрыть все отложенные вопросы, установить чёткие границы в отношениях и научиться мягко, но твёрдо говорить «нет».

Представители знака зодиака Скорпион: простить и отпустить

Скорпиону до конца года стоит отпустить желание мстить обидчикам, завершить манипулятивные паттерны в общении и перестать бояться собственной уязвимости. Такое освобождение становится ключом к настоящей трансформации и новым близким отношениям без игр. Представителям знака помогут ритуалы избавления от накопленного негатива, честный самоанализ без прикрас и постепенное развитие доверия к окружающим.

Знак зодиака Стрелец: заземлиться и взять ответственность

Стрельцу полезно завершить бесконечные планы, которые так и остались только идеями в блокноте, остановить бегство от реальных обязательств и снизить чрезмерный оптимизм, не подкреплённый конкретными делами. «Это позволит заземлиться и перейти от мечтаний к реальности», — советует Кажетта. Практика для знака зодиака Стрелец — выбор одного главного проекта, завершение начатых путешествий или курсов и принятие ответственности за свои решения.

Представители знака зодиака Козерог: разрешить себе отдых

Со слов экстрасенса, Козерогу нужно закончить все годовые рабочие дела, уменьшить разрушительный трудоголизм и перестать ставить себя в жёсткие рамки без передышки. Разрешить себе настоящий отдых и проявление эмоций станет важной частью подготовки к новому циклу. Представителям этого знака зодиака можно закрыть ключевые задачи на работе, организовать себе полноценный отдых и позволить близким людям стать чуточку ближе, не держа дистанции.

Знак зодиака Водолей: впустить чувства

Водолею стоит завершить период эмоциональной отстранённости от всех, отказаться от бунта без реальной причины и уделить больше внимания чувствам окружающих людей. Баланс между личной свободой и настоящей близостью станет надёжной опорой в новом году. Практически это означает внимание к близким, завершение нереалистичных идей, которые висят мёртвым грузом, и объединение холодной логики с живой эмоциональностью.

Представители знака зодиака Рыбы: установить границы

Как рассказала Life.ru ясновидящая Кажетта Ахметжанова, Рыбам важно выйти из привычной роли спасателя всех и вся, закрыть созависимые связи и перестать постоянно уходить в фантазии, которые мешают воспринимать настоящую жизнь такой, какая она есть. В результате появится долгожданная ясность и чувство собственной внутренней силы. Представителям знака зодиака Рыбы помогут установление личных границ, серьёзная работа с отношениями и заземляющие практики для возвращения в реальность.

Универсальные советы для всех знаков зодиакального круга

Универсальные рекомендации для всех знаков включают несколько простых ритуалов, которые усиливают эффект осознанного завершения уходящего года. Полезно написать подробный список того, что получилось завершить за двенадцать месяцев, поблагодарить себя за весь накопленный опыт и символически освободиться от того, что больше не актуально и не нужно, делится с нами ясновидящая Кажетта.

И, конечно, стоит позаботиться о физическом теле — пройти плановые медицинские обследования, восстановить нормальный режим сна и поддержать своё физическое состояние перед праздничным марафоном. Сознательное завершение годового цикла открывает настоящее место для нового.