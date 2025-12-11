Не дайте плохой примете сбыться! 5 способов нейтрализовать негативную энергию

Есть разные приметы. Как хорошие, так и плохие. Некоторые суеверия объединяют вообще почти все культуры. Например, чёрные кошки. Или зеркала. Говорят, если разобьёте его, то впереди будет ждать семь лет несчастий. А просыпанная соль сулит неудачу. Но есть и хорошие новости. Негативную энергию от дурных предзнаменований можно нейтрализовать простыми ритуальными действиями. Расскажем, как именно.

Просто смойте весь негатив водой

Как нейтрализовать негативную энергию с помощью обычной воды? Фото © «Шедеврум»

Увидели плохую примету? Если опасаетесь, что та вскоре сбудется, просто умойте лицо и руки проточной холодной водой. Можно из-под крана, это если в вашем доме отсутствует святая вода. Коль таковая у вас есть, умойтесь ею, это будет эффективнее. Но в любом случае вода во всех культурах остаётся символом обновления и очищения. Вы ритуально смываете с себя ситуацию, а предвестие болезни из-за несчастного воробушка на балконе просто растворяется.

Используйте ту же соль в качестве оберега

Рассыпали соль и боитесь ссоры? Ничего страшного, теперь её надо просыпать осознанно, и всё будет хорошо. Фото © «Шедеврум»

Соль издавна считалась в народной культуре оберегом. Четверговая соль, например, использовалась на Руси в самых серьёзных ситуациях. Поэтому плохие приметы можно нейтрализовать именно ею. Особенно забавно будет, если вы просыпали поваренную случайно. Теперь вам надо сознательно бросить щепотку правой рукой через левое плечо со словами: «Сыплю соль на вражий след, чтобы не было мне бед». А потом помыть полы, при этом в воду добавить немного того же самого хлорида натрия. Вот так, солевая примета нейтрализована ещё большим количеством соли в совокупности с правильными ритуалами.

Прочтите молитву: самый благочестивый метод

Проверенный способ защититься от негатива — это прочитать молитву. Фото © «Шедеврум»

Ритуалы могут помочь с нейтрализацией плохих примет. Поэтому при виде дурного знака отличный вариант его обезвредить — помолиться. Можно читать 90-й псалом, то есть классический «Отче наш». Можно читать Иисусову молитву или обратиться к Богородице. Ваш ангел-хранитель или святой с вашим именем тоже поможет с защитой. Прочитайте любую молитву, которую знаете, и перекреститесь.

Зажгите свечу, обратитесь к огню

Негативную энергию от плохой приметы можно буквально выжечь. Фото © «Шедеврум»

Если негативную энергию от плохой приметы не смывает вода и не берёт соль, можно воспользоваться огнём, например зажечь свечу. Издревле эти палочки из натурального воска со специальной верёвочкой внутри служили не только источником света, но и ритуальным артефактом. Церковные свечи для снятия негативной энергии подходят идеально, но и другие из натурального пчелиного продукта тоже помогут. Вы можете обойти со свечой углы квартиры, не забыв про правила безопасности. А можете просто посмотреть на её огонёк несколько секунд, проговаривая про себя слова защиты от беды. И негатив от плохой приметы уйдёт.

Осознанно прервите поток мышления

С негативной энергией от плохих примет можно бороться даже в глубинах своего сознания. Фото © «Шедеврум»

Наверное, это самый необычный и неритуальный способ побороть негатив от плохой приметы. Возможно, так умел делать Сиддхартха Гаутама, потому и стал Буддой. Увидев дурное предзнаменование, осознанно прервите свой же поток мыслей. Просто перестаньте думать на пару секунд. И потом вспомните, что ваша судьба в ваших руках. Знаки и плохие приметы ею не управляют. Остановка мыслей перебьёт их тревожный поток в вашем сознании, создав некий «духовный вакуум», куда негативную энергию утянет, будто в чёрную дыру. А осознанная мысль в финале закроет эту «червоточину сознания». Плохая примета исчезнет из вашего мира.