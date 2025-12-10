Что нельзя делать в День иконы Божией Матери «Знамение» 10 декабря, чтобы не согрешить

Икона Божией Матери «Знамение» празднует свой главный день 10 декабря. Раньше по юлианскому календарю эта дата отмечалась 27 ноября. Но большевики ввели в 1918 году григорианский календарь, а «старый стиль» летоисчисления остался только у истово верующих — в монастырях и в Церкви. Рассказываем, что это за день такой, 10 декабря, чем прославилась икона Богородицы «Знамение» и что нельзя делать. Иначе прогневаете Богоматерь.

Икона Божией Матери «Знамение» — как она появилась, история её почитания

День иконы Божией Матери «Знамение» появился после того, как святой образ спас русский город. Фото © azbyka.ru

Икона Божией Матери «Знамение» относится к типу Оранта. Это значит, что Дева Мария на образе с молитвенно поднятыми к небу руками, а младенец Христос, его образ, как бы парит в области её груди. Один из самых древних и почитаемых типов икон, их писали ещё до основания Афонского монастыря — настолько это было давно. Но в Русской православной церкви почитается конкретная икона. «Знамение» — это не просто Оранта. Это намного больше. Образ, в основе которого — чудотворная новгородская икона, защитившая население от беды в 1170 году.

В Софийском соборе Великого Новгорода находится почти что выцветший от времени священный артефакт. Это и есть оригинальная икона Божией Матери «Знамение». Её написали в начале XII века. На обороте есть ещё святой образ — это родители Богородицы, святые Иоаким и Анна. Икона имеет древко, она выносная. Это и спасло новгородцев 25 февраля 1170 года. Тогда город осаждали войска князя Андрея Боголюбского. Все жители усердно молились, и в видениях святые сказали им поместить «Знамение» на крепостные стены. Князь Андрей не просто так получил своё прозвание: он убоялся Богородицы и отступил. Новгородский архиепископ Илия сделал этот день праздником чудотворной иконы. Поэтому сегодня мы отмечаем его 10 декабря.

Традиции на День иконы Божией Матери «Знамение»: главные запреты

Каковы главные традиции на День иконы Божией Матери «Знамение»? Что нельзя делать 10 декабря? Фото © ТАСС / Дмитрий Фомичев

На День иконы Божией Матери «Знамение» наши предки традиционно молились о защите от врагов, природных катаклизмов и болезней. Икона справилась со своей задачей в Новгороде в 1170 году — и слава о чудотворности быстро распространилась по Руси вместе со списками святого образа. В народе на «Знамение» также следили за природой, чтобы понять, какими будут зима и весна. Расскажем далее о запретах и разрешениях на этот праздник.

Что можно делать на День иконы Божией Матери «Знамение»

Русская православная церковь благосклонно относится к некоторым действиям на День иконы Божией Матери «Знамение». В первую очередь это общехристианские добрые и благоговейные дела. Рассказываем, какие именно. Нужно помолиться перед иконой Божией Матери «Знамение». Если вы новгородец — повезло, поезжайте в Софийский собор. Если нет, нужно будет искать список «Знамения» в храмах своего города.

Обязательно нужно сходить в храм и принять участие в общей торжественной службе.

Проявите милосердие и помогите кому-нибудь. Например, после посещения храма вы можете убраться дома у пожилой соседки, отправить пожертвование в благотворительный фонд, записаться в качестве волонтёра в хоспис... Милостыня нищим тоже считается.

Вечер проведите в семейном кругу — спокойно и благочестиво.

Если видите конфликт или драку, вмешайтесь, разнимите. Этот богородичный праздник посвящён миру и согласию.

Что нельзя делать 10 декабря на День иконы Богоматери «Знамение»

Какие запреты есть на День иконы Божией Матери «Знамение»? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ekateryna Zubal

Итак, мы выяснили, что православная церковь на День иконы Божией Матери «Знамение» одобряет. Пора выяснить главные запреты праздника. Какое поведение способно прогневить Богородицу? Чего нужно избегать любой ценой 10 декабря? Рассказываем: Злословие, сплетни, осуждение других, мат, брань, ругань, ссоры, драки — всё это запрещено. Андрей Боголюбский в 1170 году догадался, что пора прекратить нападение на Новгород, чем вы хуже?

Под запретом суетные мирские развлечения. «Ярмарки тщеславия», прогулки по торговым центрам, шумные гуляния с гитарой и цыганами, употребление алкоголя... Во всём этом участвовать нельзя.

Категорически запрещено заниматься строительством, генеральными уборками и стиркой большого количества вещей. А ещё — шить, ткать, вязать... В общем, заниматься рукоделием.

Православная церковь на День иконы Божией Матери «Знамение» запрещает гадать, ворожить «на суженого» и в принципе заниматься сомнительными магическими практиками.

Народные приметы на праздник иконы Божией Матери «Знамение»

Приметы на День иконы Божией Матери «Знамение», в которые верили наши предки. Фото © «Шедеврум»

Веками, а может быть, даже тысячелетиями, наши славянские предки зависели от природы напрямую. Природа могла подарить жизнь, а могла поступить совсем наоборот. Кажется, это они передали нам голосом неподражаемой Алисы Фрейндлих следующую мудрость: «У природы нет плохой погоды. Каждая погода — благодать». Поэтому рассмотрим погодные приметы, которые были на День иконы Божией Матери «Знамение» у наших предков. Их несколько. Если под «Знамение» появился иней на деревьях, в следующем году будет хороший урожай зерновых.

Ночь перед «Знамением» ясная и звёздная? Скоро сильные морозы.

Если дым из трубы стелется по земле, это к оттепели.

Ветер с севера — к похолоданию, с юга — к оттепели, с запада — к ненастью и снегопадам.

Метель на «Знамение» — к ранней весне.