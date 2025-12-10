Новый глава ЧВК «Вагнер», потерявший ноги и руку в зоне СВО, попал на видео
Обложка © Telegram / ТАСС / Михаил Скуратов
Новый руководитель ЧВК «Вагнер» Дмитрий Подольский (позывной «Салем»), потерявший ноги и руку в зоне СВО, попал на видео. Кадры опубликовало агентств ТАСС в Telegram.
На видео запечатлён процесс тренировки Салема с использованием протезов. Он демонстрирует навыки стрельбы из автомата и пистолета, выполняет подтягивания и отрабатывает удары по боксёрской груше. В сопровождающем видео комментарии Салем подчеркнул важность физической подготовки, заявив, что без должной физической формы невозможно обеспечить меткость стрельбы.
Кадр с лишившимся руки и ног новым главой ЧВК «Вагнер» Подольским. Фото © Telegram / ТАСС / Михаил Скуратов
Как сообщил Подольский, его процесс восстановления после ранения занял восемь месяцев. Он отметил, что реабилитация могла бы пройти быстрее, если бы не травма горла, потребовавшая проведения четырёх дополнительных хирургических вмешательств.
