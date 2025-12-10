Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 декабря, 11:26

Москвичку экстренно госпитализировали со свидания после тайского «секс-зелья» из насекомых

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Nicoleta Ionescu

Москвичка была экстренно госпитализирована с тяжёлым отёком Квинке после употребления тайского афродизиака. Как сообщает «База», инцидент произошёл непосредственно во время свидания, куда женщина отправилась после возвращения из зарубежной поездки.

По данным, 41-летняя жительница столицы приобрела так называемое «секс-зелье» на одном из рынков в Таиланде. Продавец разрекламировал ей напиток как мощный афродизиак с секретом насекомых, гарантирующий страстную ночь. Несмотря на полное отсутствие какой-либо маркировки и инструкции на бутылке, женщина решилась на покупку.

По возвращении в Москву она приняла зелье в ожидании романтического вечера, однако вместо этого столкнулась с молниеносной аллергической реакцией. У пациентки развился отёк гортани, приведший к затруднению дыхания, а также сильная интоксикация с рвотой, тошнотой и диареей. Медикам потребовались срочные реанимационные действия, чтобы стабилизировать её состояние. В настоящее время пострадавшая продолжает находиться под наблюдением врачей, испытывая сильные спазмы в животе и проходя дальнейшее лечение.

В Дагестане поймали фуру с 22 тоннами афродизиака под видом мёда
В Дагестане поймали фуру с 22 тоннами афродизиака под видом мёда

Ранее выяснилось, что распространённое мнение о свойстве шоколада, как об эффективном афродизиаке, не соответствует действительности. Избыток сахара в этом продукте может, напротив, негативно сказаться на потенции. Наиболее полезными для организма считаются горькие и тёмные сорта шоколада.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar