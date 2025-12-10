Москвичку экстренно госпитализировали со свидания после тайского «секс-зелья» из насекомых

Москвичка была экстренно госпитализирована с тяжёлым отёком Квинке после употребления тайского афродизиака. Как сообщает «База», инцидент произошёл непосредственно во время свидания, куда женщина отправилась после возвращения из зарубежной поездки.

По данным, 41-летняя жительница столицы приобрела так называемое «секс-зелье» на одном из рынков в Таиланде. Продавец разрекламировал ей напиток как мощный афродизиак с секретом насекомых, гарантирующий страстную ночь. Несмотря на полное отсутствие какой-либо маркировки и инструкции на бутылке, женщина решилась на покупку.

По возвращении в Москву она приняла зелье в ожидании романтического вечера, однако вместо этого столкнулась с молниеносной аллергической реакцией. У пациентки развился отёк гортани, приведший к затруднению дыхания, а также сильная интоксикация с рвотой, тошнотой и диареей. Медикам потребовались срочные реанимационные действия, чтобы стабилизировать её состояние. В настоящее время пострадавшая продолжает находиться под наблюдением врачей, испытывая сильные спазмы в животе и проходя дальнейшее лечение.

Ранее выяснилось, что распространённое мнение о свойстве шоколада, как об эффективном афродизиаке, не соответствует действительности. Избыток сахара в этом продукте может, напротив, негативно сказаться на потенции. Наиболее полезными для организма считаются горькие и тёмные сорта шоколада.