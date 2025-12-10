Госдума снизила возраст принесения присяги гражданина РФ до 14 лет

Государственная дума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях закон, устанавливающий обязанность приносить присягу гражданина России с 14 лет вместо прежних 18.

Инициатива подготовлена группой депутатов во главе с председателем комитета по делам СНГ Леонидом Калашниковым. В пояснительных материалах отмечается, что мера направлена на «формирование осознанного отношения к правам и обязанностям гражданина» и укрепление патриотического воспитания.

Законом также уточняются основания для признания недействительным решения о приеме в гражданство. Теперь оно будет аннулироваться, если человек отказался от принесения присяги или не явился для этого в течение года после получения российского гражданства. Такой же порядок предусмотрен в случае смерти заявителя до принесения присяги.

Обязанность приносить присягу при получении российского гражданства введена в 2017 году. Тогда были утверждены текст присяги и порядок её проведения — гражданин должен лично подтвердить готовность соблюдать Конституцию и законы России.

Первоначально присягу приносили только совершеннолетние, однако позднее обсуждался вопрос о снижении возрастного порога. В 2023–2024 годах МВД и профильные комитеты Госдумы отмечали рост числа подростков, получающих гражданство вместе с родителями, что потребовало уточнения процедур.

Кроме того, в последние годы в законодательстве несколько раз расширялись основания для признания недействительным решения о приеме в гражданство — в том числе в случае предоставления недостоверных сведений или связи с экстремистской деятельностью. Новый закон добавляет к этим основаниям отказ от принесения присяги либо неявку для её произнесения в установленный срок.