Сменившую гражданство российскую пловчиху лишили половины зарплаты в Казахстане

Бывшая российская пловчиха Софья Сподаренко, сменившая спортивное гражданство на казахстанское, заявила, что её лишили половины заработной платы в Казахстане. Об этом спортсменка рассказала в интервью Tengri Sport.

«Моя зарплата, как и у многих других спортсменов в стране, состоит из двух частей. Первая часть — это ставка члена национальной сборной, вторая часть — региона. Летом был подписан новый закон «Об утверждении размеров выплат ежемесячного денежного содержания спортсменам национальных команд», и нас заранее предупредили, что наши выплаты будут пересчитаны. Мы были к этому готовы, но мы не ожидали изменений в 50%», — заявила Сподаренко.

Спортсменка уточнила, что вместо ожидаемых 320 тысяч ей было выплачено 194 тысячи. После поданных жалоб пришло официальное уведомление, в котором объяснялось, что она получила «правильную зарплату с учётом поданных регалий», но при этом её статус был указан как «чемпионка Казахстана». В ответ на это Сподаренко подчеркнула свои реальные достижения: «Я в прошлом году стала чемпионкой Азии, а в этом — трижды бронзовым призером».

Спортсменка сообщила, что её зарплата в Туркестанской области, к которой она прикреплена, регулярно задерживается на два-три месяца, а транспортные расходы для участия в некоторых соревнованиях вовсе не компенсируются.

«Я никогда их не обременяла арендой жилья для меня постоянной, но какие-то элементарные вещи — довезти меня в Тюмень на сборы, о чём мы изначально договаривались! В этом году я себе купила гидрокостюмы, и, когда их брала, мне писали: «Бери, конечно, мы тебе все ». В итоге — ничего, а они стоили в районе 400-500 тысяч тенге. На Исламиаду я бы вообще не попала, если бы не отец. Он просто купил за свои деньги билет из Тюмени в Алма-Ату, откуда уже сборная добиралась до Эр-Рияда», — добавила Сподаренко.

Ранее сообщалось, что 28-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила о завершении своей карьеры в большом спорте. Она полностью удовлетворена своими достижениями и не испытывает никаких сожалений. Туктамышева также выразила благодарность своей семье, болельщикам и тренерам за поддержку и ценные жизненные уроки.