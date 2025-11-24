Российская фигуристка-чемпионка Туктамышева ушла из большого спорта

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева объявила, что завершает карьеру в большом спорте. Сейчас спортсменке 28 лет. О своём решении она сообщила на YouTube-канале журналиста Виктора Кравченко. По словам фигуристки, она полностью довольна своими достижениями и ни о чём не жалеет.

«Для каждого фигуриста фигурное катание — это маленькая жизнь. Да, там были какие-то проблемы, какие-то сложные ситуации, но в ней было так много хорошего, так много счастливых моментов, что я могу с благодарностью сейчас сказать, что у меня сложилась яркая карьера, я ни о чём не жалею», — добавила Туктамышева.

Спортсменка поблагодарила свою семью, болельщиков и тренеров за поддержку и жизненные уроки. Туктамышева особенно отметила Алексея Мишина, который «не только тренировал, но и воспитал» в ней бойцовский характер. Она также выразила признательность своему первому тренеру — Светлане Веретенниковой. Фигуристка призналась, что решение завершить карьеру далось ей легко.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы, золотые медали она взяла в 2015 году. А в 2013 году одержала победу на чемпионате России. На её счету также серебро чемпионата мира — 2021 и бронза Евро-2013.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева объявила о своей помолвке. Спортсменка получила предложение руки и сердца от своего возлюбленного, российского танцора Ильдара Гайнутдинова.