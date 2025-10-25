Сектор Газа
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 октября, 12:11

Бразильскую пловчиху отстранили на 5 лет за отказ доказать, что она – женщина

Обложка © ТАСС / AP / Gregory Bull

Обложка © ТАСС / AP / Gregory Bull

Бразильская пловчиха Ханна Кальдас отстранена от соревнований Международной федерацией плавания (World Aquatics) на пять лет с аннулированием всех своих наград. Спортсменка отказалась проходить ДНК-тест на определение пола, что и стало причиной дисквалификации.

Кальдас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ icons_women

Кальдас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ icons_women

«Пятилетнее отстранение – это цена, которую мне приходится платить за защиту моей самой сокровенной медицинской информации. Я рада заплатить эту цену – за себя и за всех женщин, которые не хотят проходить инвазивное тестирование», — заявила 47-летняя пловчиха журналистам New York Post.

По её словам, подобные тестирования очень унизительны и не должны навязываться спортивными федерациями. Кальдас также сослалась на дороговизну тестов, которые якобы не покрываются медицинской страховкой. Она добавила, что в США подобные проверки не проводятся и ей странно получать соответсвующий запрос от World Aquatics. При этом Кальдас не собирается обжаловать решение о дисквалификации.

Трансгендера* наказали рублём за поход в магазин в женском наряде
Трансгендера* наказали рублём за поход в магазин в женском наряде

Ранее сообщалось, что Брижит Макрон собирается показать суду «научные» доказательства, что она – женщина. Супругу французского лидера подозревают в том, что она сменила пол и стала женщиной в далёкой молодости.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Бразилия
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar