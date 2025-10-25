Бразильскую пловчиху отстранили на 5 лет за отказ доказать, что она – женщина

Бразильская пловчиха Ханна Кальдас отстранена от соревнований Международной федерацией плавания (World Aquatics) на пять лет с аннулированием всех своих наград. Спортсменка отказалась проходить ДНК-тест на определение пола, что и стало причиной дисквалификации.

Кальдас. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ icons_women

«Пятилетнее отстранение – это цена, которую мне приходится платить за защиту моей самой сокровенной медицинской информации. Я рада заплатить эту цену – за себя и за всех женщин, которые не хотят проходить инвазивное тестирование», — заявила 47-летняя пловчиха журналистам New York Post.

По её словам, подобные тестирования очень унизительны и не должны навязываться спортивными федерациями. Кальдас также сослалась на дороговизну тестов, которые якобы не покрываются медицинской страховкой. Она добавила, что в США подобные проверки не проводятся и ей странно получать соответсвующий запрос от World Aquatics. При этом Кальдас не собирается обжаловать решение о дисквалификации.

