Трансгендера* наказали рублём за поход в магазин в женском наряде

Житель Пензенской области был привлечён к административной ответственности за появление в общественном месте в женской одежде. Информацию о судебном решении распространил Telegram-канал «Осторожно, новости».

Согласно материалам дела, 50-летний мужчина, позиционирующий себя как трансгендер*, находился у магазина «‎Бобёр» рабочем посёлке Шемышейка в макияже и женском наряде. Суд квалифицировал его действия как пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

Представитель следствия заявил, что обвиняемый совершал действия, направленные на формирование нетрадиционных сексуальных установок. Несмотря на отсутствие ответчика в судебном заседании, его признали виновным и назначили административный штраф в размере пятидесяти тысяч рублей.

Ранее в Узбекистане 21-летний мужчина был приговорён к 15 суткам административного ареста и штрафу в размере около 23 тысяч рублей за появление в общественном месте в никабе и женской одежде. На допросе молодой человек объяснил, что с детства интересовался женской одеждой и надел её не с целью эпатажа или оскорбления окружающих, а чтобы остаться неузнанным.

