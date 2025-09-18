Владимир Путин
18 сентября, 09:37

Брижит Макрон собирается показать суду «научные» доказательства, что она – женщина

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO

Супруга президента Франции Брижит Макрон намерена через суд опровергнуть распространяемые о ней спекуляции. Об этом сообщает BBC со ссылкой на адвоката первой леди.

Речь идёт о судебном процессе против правой активистки Кэндис Оуэнс, которая публично заявляла, что Брижит Макрон родилась мужчиной. Адвокат Том Клэр подтвердил, что члены президентской семьи планируют предоставить суду США фотографические и медицинские доказательства, опровергающие эти утверждения.

«Будут представлены экспертные показания, имеющие научный характер»,заявил Клэр.

Он уточнил, что среди доказательств будут фотографии беременной Брижит Макрон и её детей, которые, по его словам, существуют и будут представлены в суде. Адвокат отметил, что его клиенты считают подобные спекуляции крайне разрушительными и намерены бороться с ними правовыми методами.

Напомним, в западных СМИ уже давно существует гипотеза о том, что Брижит Макрон — мужчина, выдающий себя за женщину, а в её (или его) паспорте якобы было имя Жан-Мишель Тронье. Жена главы Франции не оставляет попыток пресечь эти инсинуации и уже подавала в суд на журналисток Наташу Рей и Амандин Руа, которые утверждали, что Брижит Макрон — трансгендер*. К слову, не так давно Наташа Рей обратилась в Россию с запросом о предоставлении политического убежища.

*Организация ЛГБТ признана экстремистской и запрещена в России.

