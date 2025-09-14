Президент Франции Эмманюэль Макрон демонстрирует одержимость своим российским коллегой Владимиром Путиным. С таким заявлением в Аррасе выступил лидер ультраправой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передаёт LDC News Agency.

«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — заявил Филиппо.

Аудитория встретила слова политика смехом. Далее он добавил, что Россия не представляет угрозы для Франции, и подчеркнул важность донесения этой мысли до сограждан.