«Одержим Путиным»: Во Франции раскрыли слабости Макрона
Французский политик Филиппо заявил об одержимости Макрона Путиным
Президент Франции Эмманюэль Макрон демонстрирует одержимость своим российским коллегой Владимиром Путиным. С таким заявлением в Аррасе выступил лидер ультраправой партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передаёт LDC News Agency.
«Макрон явно одержим Путиным. Все признаки налицо, он говорит об этом утром, днем и вечером. Это одержимость», — заявил Филиппо.
Аудитория встретила слова политика смехом. Далее он добавил, что Россия не представляет угрозы для Франции, и подчеркнул важность донесения этой мысли до сограждан.
Ранее стало известно, что во Франции депутаты внесли в парламент проект об импичменте Макрону. Произошедшее назвали судьбоносным, а действия президента — поводом для его ухода. На этом фоне рейтинг Макрона продолжает оставаться рекордно низким за всю его карьеру.