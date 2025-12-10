Петербуржца оштрафовали на 800 тыс. за посиделки на магистерском троне в Эрмитаже

Посетитель Эрмитажа получил штраф 800 тысяч рублей после того, как уселся на трон гроссмейстера Мальтийского ордена и повредил музейный экспонат. Об этом сообщил Mash.

Инцидент произошёл в одном из залов Эрмитажа: мужчина решил присесть на трон, изготовленный для императора Павла I, провозглашённого в 1798 году главой Мальтийского ордена. Как утверждают сотрудники музея, посетитель не обратил внимания ни на таблички, ни на просьбы смотрителей остановиться. Более того, он положил ноги на подножную скамью. После такого «отдыха» у экспоната обнаружили деформированное сиденье, порванную бархатную обивку и повреждения подножки.

Ранее сообщалось, что провоз лыж или сноуборда без чехла в общественном транспорте может обернуться штрафом. Указывалось, что закон не запрещает ехать с инвентарём, однако проблемы возникают, если пассажир перевозит острые предметы без упаковки, превышает габариты ручной клади или не оплачивает место для крупного багажа.